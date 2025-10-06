अन्तरराष्ट्रीय

चीनी विदेश मंत्री वांग यी इटली और स्विट्जरलैंज की यात्रा करेंगे

Oct 06, 2025, 04:33 AM

बीजिंग, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्री वांग यी 7 से 12 अक्टूबर तक इटली की यात्रा करेंगे और चीन-इटली सरकारी समिति की 12वीं संयुक्त बैठक करेंगे और स्विट्जरलैंड जाकर चीन-स्विट्जरलैंड विदेश मंत्रियों के रणनीतिक वार्तालाप के चौथे दौर में हिस्सा लेंगे।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को इसकी घोषणा की।

प्रवक्ता ने बताया कि इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो टाजानी और स्विस फेडरल काउंसलर और विदेश मंत्री इगनाजियो कासिस के निमंत्रण पर वांग यी इन दो देशों का दौरा करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

