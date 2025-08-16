अन्तरराष्ट्रीय

चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत आएंगे, सीमा विवाद पर होगी विशेष प्रतिनिधियों के साथ वार्ता

Aug 16, 2025, 12:34 PM

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)। भारत-चीन दोनों देश एक टेबल पर बैठकर सीमा विवाद का समाधान निकालने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में, चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त (सोमवार) को भारत का दौरा करेंगे। बीजिंग ने शनिवार को पुष्टि करते हुए कहा कि वांग यी भारत आएंगे और सीमा विवाद पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच होने वाली 24वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे।

चीनी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, "विदेश मंत्री और सीपीसी (चाइनीज कम्युनिटी पार्टी) केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो सदस्य वांग यी विशेष निमंत्रण पर 18 से 20 अगस्त तक भारत का दौरा करेंगे। वह सीमा विवाद पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वें दौर की वार्ता करेंगे।"

वांग यी की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिआनजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन दौरे पर रहेंगे। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली चीन यात्रा होगी, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।

चीनी पक्ष ने एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी का भी स्वागत किया। एक ब्रीफिंग में, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, "चीन एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चीन में स्वागत करता है। हमारा मानना है कि सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन, एकजुटता, मित्रता और सार्थक परिणामों का एक संगम होग। एससीओ अधिक एकजुटता, समन्वय, गतिशीलता और उत्पादकता के साथ उच्च-गुणवत्ता वाले विकास के एक नए चरण में प्रवेश करेगा।"

चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, एससीओ के सभी सदस्य देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित 20 से अधिक देशों के नेता शिखर सम्मेलन के प्रासंगिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

