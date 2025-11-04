अन्तरराष्ट्रीय

चीनी विदेश मंत्री ने जर्मन समकक्ष के साथ फोन पर बातचीत की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 04, 2025, 04:55 PM

बीजिंग, 4 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने निमंत्रण पर जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ फोन पर बातचीत की।

वांग यी ने कहा कि चीन-जर्मनी संबंध के विकास का अहम अनुभव पारस्परिक सम्मान है। कार्रवाइयों का मार्गदर्शन सहयोग और साझी जीत है। सही पोजिशनिंग साझेदारी है। दो बड़े देशों और महत्वपूर्ण आर्थिक समुदायों के नाते द्विपक्षीय संबंधों का स्वस्थ व स्थिर विकास बनाए रखना दोनों पक्षों के हितों के अनुरूप और विभिन्न पक्षों की प्रतीक्षा में है और विश्व शांति व स्थिरता के लिए भी लाभदायक है।

वांग यी ने कहा कि थाईवान चीन का आंतरिक मामला है, जो चीन के केंद्रीय हित, प्रभुसत्ता और अखंडता से जुड़ा है। एक चीन सिद्धांत चीन-जर्मनी संबंध में सबसे अहम राजनीतिक आधार है। चीन ने बिना शर्त के जर्मनी के एकीकरण का समर्थन किया था। उम्मीद है कि विभाजन के दुःख से गुजरा जर्मनी, चीन का राष्ट्रीय प्रभुसत्ता व अखंडता सुरक्षित करने का समर्थन करेगा और किसी भी कथित थाईवानी स्वतंत्रता कार्रवाई का विरोध करेगा।

वेडफुल ने कहा कि जर्मनी चीन के साथ संबंध को बड़ा महत्व देता है। मैं चीन के सुविधाजनक समय पर यथाशीघ्र ही चीन की यात्रा करने की प्रतीक्षा करता हूं। जर्मनी की एक चीन नीति में कोई बदलाव नहीं है।

वांग यी ने बातचीत में उचित समय पर वेडफुल की चीन-यात्रा का स्वागत किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

