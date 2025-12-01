चीन वर्चुअल करंसी संबंधी गैरकानूनी वित्तीय गतिविधियों पर प्रहार जारी रखेगा

बीजिंग, 30 नवंबर (आईएएनएस)। 29 नवंबर को चीनी जन बैंक से मिली खबर के अनुसार चीन वर्चुअल मुद्रा के बारे में पाबंदी नीति पर कायम रहेगा और वर्चुअल मुद्रा संबंधी गैरकानूनी वित्तीय गतिविधियों पर प्रहार करता रहेगा और जनता की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

परिचय के अनुसार चीनी जन बैंक यानी चीनी केंद्रीय बैंक ने हाल ही में वर्चुअल मुद्रा के कारोबार पर प्रहार करने के कार्य समन्वय तंत्र की बैठक बुलाई। इसमें कहा गया कि कई तत्वों के प्रभाव से वर्चुअल मुद्रा की सट्टेबाजी फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। संबंधित गैरकानूनी और अपराधिक गतिविधियां भी हो रही हैं। खतरे की रोकथाम कार्रवाई नई चुनौती का सामना कर रही है।

इस बैठक में बल दिया गया कि वर्चुअल मुद्रा का कानूनी मुद्रा के बराबर कानूनी स्थान नहीं है। उसका मुद्रा के रूप में बाजार में संचालन नहीं होना चाहिए। वर्चुअल मुद्रा संबंधी कारोबार गैरकानूनी वित्तीय गतिविधि है।

स्थिर मुद्रा के बारे में इस बैठक में साफ किया गया कि वर्तमान में स्थिर मुद्रा प्रभावी रूप से ग्राहकों की पहचान और मनी लॉन्ड्रिंग आदि पक्षों की मांग पूरी नहीं कर सकता। उसे मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और गैरकानूनी सीमा पार ट्रांजैक्शन आदि गैरकानूनी गतिविधियों में प्रयुक्त करने का खतरा मौजूद है।

इस बैठक में संबंधित विभागों से समन्वय व सहयोग मजबूत कर निगरानी क्षमता उन्नत करने और गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्त प्रहार करने की मांग की गई ताकि वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित की जाए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

