चीनी वानिकी और चरागाह उद्योग बने चार स्तंभ उद्योग, कुल उत्पादन मूल्य दस खरब युआन से अधिक

बीजिंग, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। वन कानून के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) की स्थायी समिति के कानून प्रवर्तन निरीक्षण समूह की रिपोर्ट, 14वीं चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति की 18वीं बैठक में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत की गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में चीन के वानिकी और चरागाह उद्योग का कुल उत्पादन मूल्य 104 खरब 96 अरब युआन तक पहुंच गया, जिससे यह दस खरब युआन से अधिक के उत्पादन मूल्य वाले चार प्रमुख स्तंभ उद्योगों में शामिल हो गया। इन उद्योगों में लकड़ी प्रसंस्करण, आर्थिक वानिकी, वन पर्यटन और वन अर्थव्यवस्था प्रमुख हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वानिकी और चरागाह उद्योग में 6 करोड़ से अधिक लोग सीधे तौर पर कार्यरत हैं, जबकि चीन के प्रमुख वानिकी काउंटियों में किसानों की 60 प्रतिशत से अधिक आय इन उद्योगों से प्राप्त होती है। यह क्षेत्र ग्रामीण पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आम समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी 'हरित इंजन' के रूप में उभरा है। वानिकी और चरागाह उद्योगों के तेज विकास ने हरित उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया कि वर्तमान में वानिकी और चरागाह उद्योगों का विकास आधार अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। अनेक संसाधनों का प्रभावी विकास और उपयोग नहीं हो पाया है तथा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन स्तर तुलनात्मक रूप से कम है। इस स्थिति में सुधार के लिए, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि वानिकी और चरागाह उद्योगों के विकास को राष्ट्रीय रणनीतिक कार्य के रूप में देखा जाए।

रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि वानिकी और चरागाह संसाधनों की वैज्ञानिक खेती और उपयोग के आधार पर एक आधुनिक औद्योगिक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जो उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, पारिस्थितिक पर्यटन, वन स्वास्थ्य देखभाल, प्रकृति शिक्षा तथा सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों को समाहित करती हो।

इसके साथ ही, वानिकी और चरागाह क्षेत्र में नई हरित गुणवत्ता उत्पादकता को सक्रिय रूप से विकसित करने, वैज्ञानिक एवं तकनीकी नवाचार को मजबूत करने और सतत विकास के लिए संस्थागत समर्थन को बढ़ाने पर भी बल दिया गया।

