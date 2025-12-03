चीन वेनेजुएला के आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है : चीनी विदेश मंत्रालय

बीजिंग, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने बुधवार को नियमित प्रेस वार्ता में संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों तथा सिद्धांत के खिलाफ दूसरे देश की प्रभुसत्ता का अतिक्रमण करने का विरोध करता है और बाहरी शक्ति का किसी भी बहाने से वेनेजुएला के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का विरोध करता है।

चीन विभिन्न पक्षों से एक साथ लैटिन अमेरिका और कैरेबियन शांति क्षेत्र के स्थान की सुरक्षा करने की अपील करता है ताकि वहां की स्थिति खराब न हो।

ध्यान रहे 29 नवंबर को अमेरिका ने दावा किया कि वेनेजुएला और उसके पड़ोस के हवाई क्षेत्र को बंदी के रूप में देखा जाना चाहिए।

वेनेजुएला ने बयान जारी कर अमेरिका की इस बात का कड़ा विरोध किया। वेनेजुएला का कहना है कि ऐसी बात यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के अनेक देशों ने अमेरिकी कथन का विरोध किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

