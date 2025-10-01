चीनी वाणिज्य मंत्रालय : अमेरिकी निर्यात नियंत्रण प्रवेश नियमों का कड़ा विरोध करता है

बीजिंग, 30 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात नियंत्रण प्रवेश नियमों को जारी करने के संबंध में संवाददाताओं के सवालों का जवाब दिया।

एक रिपोर्टर ने पूछा कि पूर्वी अमेरिका के समयानुसार 29 सितंबर को, अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने निर्यात नियंत्रण प्रवेश नियम जारी किए, जिनमें अमेरिकी इकाई सूची में सूचीबद्ध कंपनियों की शाखा कंपनियों, जिनमें शेयर 50 प्रतिशत से अधिक हैं, पर समान निर्यात नियंत्रण प्रतिबंध लगाए गए। इस पर चीन की क्या टिप्पणी है?

इसकी चर्चा में वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने संबंधित स्थिति पर ध्यान दिया है। संबंधित नियम अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को सामान्य बनाने और निर्यात नियंत्रणों का दुरुपयोग करने का एक और विशिष्ट उदाहरण हैं। अमेरिका का यह कदम बेहद गंभीर है, प्रभावित कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है, और वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर कर रहा है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है।

चीन अमेरिका से आग्रह करता है कि वह अपनी गलतियों को तुरंत सुधारे और चीनी कंपनियों पर अनुचित दमन बंद करे। चीन चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की दृढ़तापूर्वक रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/