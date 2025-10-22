अन्तरराष्ट्रीय

चीनी वाणिज्य मंत्री ने नीदरलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री के साथ फोन पर बात की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 22, 2025, 03:31 PM

बीजिंग, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वनथाओ ने निमंत्रण पर नीदरलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री विन्सेंट करेमन्स के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर कंपनी नेक्सपीरिया आदि सवालों पर रायों का आदान-प्रदान किया।

वांग ने कहा कि चीन दोनों देशों के आर्थिक व व्यापारिक सहयोग को बड़ा महत्व देता है। नीदरलैंड द्वारा नेक्सपीरिया के प्रति उठाए गए कदम से वैश्विक उत्पादन व सप्लाई चेन की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

चीन नीदरलैंड से वैश्विक उत्पादन व सप्लाई चेन की स्थिरता की दृष्टि से संविदात्मक भावना और बाजार व कानून के सिद्धांतों का पालन कर यथाशीघ्र ही संबंधित सवाल का निपटारा कर चीनी निवेशकों के वैध हितों की सुरक्षा करने और न्यायपूर्ण, पारदर्शी और दूरदर्शी वाणिज्य वातावरण तैयार करने का अनुरोध करता है।

करेमन्स ने कहा कि नीदरलैंड दोनों देशों के आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को बड़ा महत्व देता है। नीदरलैंड चीन के साथ घनिष्ठ संपर्क कर नेक्सपेरिया सवाल के लिए रचनात्मक समाधान खोजने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...