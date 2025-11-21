चीनी वाणिज्य मंत्री ने चीन स्थित अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की

बीजिंग, 21 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वनथाओ ने 20 नवंबर को चीन स्थित अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक व व्यापारिक संबंधों आदि मुद्दों पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया।

इस मौके पर वांग वनथाओ ने कहा कि 30 अक्टूबर को चीन और अमेरिका के शीर्ष नेताओं ने दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात की थी। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका निश्चित रूप से पारस्परिक उपलब्धि और समान समृद्धि हासिल कर सकते हैं। आर्थिक और व्यापारिक मामले चीन-अमेरिका रिश्तों का सहारा और इंजन बने रहने चाहिए, न कि रुकावट और संघर्ष का कारण। चीन अमेरिका के साथ नेताओं के बीच संपन्न अहम सहमतियों का अच्छा कार्यान्वयन करना चाहता है।

वांग वनथाओ ने कहा कि पिछले महीने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन में 15वीं पंचवर्षीय योजना पर सुझाव पारित किया गया। चीन की नीति की स्थिरता और निरंतरता है। चीन सभी नागरिकों की समान समृद्धि बढ़ाएगा और दुनिया के साथ विकास के अवसर साझा करेगा।

वहीं, वांग वनथाओ ने अमेरिका की एकतरफा टैरिफ, निर्यात नियंत्रण, दो-तरफ़ा निवेश प्रतिबंध, वीज़ा समीक्षा और तीसरे पक्ष के साथ अमेरिका के व्यापार समझौतों में प्रतिबंधात्मक खंड आदि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने नेक्सपीरिया समेत मामलों पर चीन के रुख पर प्रकाश डाला और आर्थिक व व्यापारिक वार्ता के परिणाम के कार्यान्वयन पर अमेरिकी पक्ष के साथ विचार-विमर्श किया।

