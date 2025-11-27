चीनी वाणिज्य मंत्री की यूरोपीय पक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित

बीजिंग, 27 नवंबर (आईएएनएस)। 26 नवंबर को चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेनथाओ ने यूरोपीय आयोग के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफ्कोविक के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें नेक्सपीरिया जैसे व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

वांग वेनथाओ ने कहा कि नेक्सपीरिया से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा अराजकता का मूल कारण और ज़िम्मेदारी नीदरलैंड की है। चीन सरकार ने वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता बनाए रखने और उसे बहाल करने के लिए समय पर और प्रभावी उपाय करते हुए, लगातार ज़िम्मेदारी से काम किया है। हाल ही में, नीदरलैंड ने कार्यकारी आदेश को निलंबित करने की घोषणा की, जो इस मुद्दे के उचित समाधान की दिशा में एक छोटा कदम है। हम आशा करते हैं कि यूरोपीय आयोग सकारात्मक भूमिका निभाएगा और डच सरकार से आग्रह करेगा कि वह यथाशीघ्र रचनात्मक समाधान निकाले, ताकि कम्पनियों के लिए आंतरिक परामर्श हेतु अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो सकें।

सेफ्कोविक ने नेक्सपेरिया सेमीकंडक्टर समस्या के समाधान हेतु चीनी वाणिज्य मंत्रालय के अथक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में संकट टल गया। उन्होंने कहा कि नेक्सपेरिया समस्या अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई है, और यूरोपीय आयोग इस स्थिति को और कम करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

