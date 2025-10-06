चीन उद्यमों को एआई प्लस कार्रवाई में गहन हिस्सेदारी के लिए प्रेरणा देगा

बीजिंग, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के प्रवक्ता ली छाओ ने हाल ही में बताया कि राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग संबंधित विभागों के साथ निजी उद्यमों समेत विभिन्न किस्मों वाले उद्यमों को कृत्रिम मानव बुद्धिमत्ता यानी एआई प्लस कार्रवाई में गहन हिस्सेदारी लेने के समर्थन के लिए कई कदम उठाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि एआई विकास और एआई प्लस कार्रवाई निजी उद्यमों की सक्रिय हिस्सेदारी से अलग नहीं हो सकती और एआई विकास निजी उद्यमों को विशाल लाभांश और अवसर प्रदान करेगा।

परिचय के अनुसार, इस साल की पहली तिमाही में चीन में एआई सॉफ्टवेयर विकास व अनुसंधान में 2 लाख 54 हजार नए निजी उद्यम स्थापित हुए। कई निजी उद्यमों ने अनेक प्रगतिशील और आर्थिक रूप से किफायती बिड मॉडल प्रस्तुत किए, जिसने चीन की एआई तकनीक, उत्पाद और प्रयोग-सृजन को बढ़ावा दिया है। निजी उद्यम एआई सृजन में एक जीवंत शक्ति बन रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि अगले चरण में चीन देशी कंप्यूटिंग, मॉडल और समूह के विकास का समर्थन करेगा और राजकीय उद्यमों द्वारा अधिकतर रणनीतिक, ऊंचे आर्थिक लाभ वाले और जनजीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ने वाले ऐप दृश्यों को निजी उद्यमों के लिए खोलने को प्रोत्साहित करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

