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चीनी उपभोक्ताओं के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम उत्पाद लाएं : विदेशी निवेशित उद्यम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 03:54 AM

बीजिंग, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। पिछले शनिवार को, दक्षिण चीन के हाईनान प्रांत की राजधानी हाईखोउ में छठा चीन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो (हाईनान एक्सपो) सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक्सपो में 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 3,400 से अधिक ब्रांडों ने भाग लिया और 44 लॉन्च इवेंट्स में 277 नए उत्पादों का प्रदर्शन किया। वैश्विक खरीद-बिक्री को बढ़ावा देने वाले इस भव्य उपभोक्ता एक्सपो में कई विदेशी कंपनियों ने उभरते चीनी उपभोक्ता रुझानों के बीच नए अवसरों का लाभ उठाया।

वोक्सवैगन ग्रुप चाइना के उपाध्यक्ष सु पाहोंग ने कहा कि एक्सपो में प्रदर्शित वाहन वोक्सवैगन ग्रुप के इतिहास में पहला मॉडल है जिसे पूरी तरह से चीन में विकसित किया गया है। वोक्सवैगन उपभोक्ता एक्सपो में ग्राहकों के लिए अपने नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को लाना चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन की "15वीं पंचवर्षीय योजना" (2026 - 2030) के दो मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, उच्च गुणवत्ता वाला विकास, और दूसरा, उच्च प्रौद्योगिकी को आर्थिक विकास के नए इंजन में परिवर्तित करना। फॉक्सवैगन ग्रुप सहित सभी विदेशी निवेशित उद्यम इस पर पूरा ध्यान देते हैं और चीन के अवसरों का लाभ उठाकर अपने लिए नए अवसर सृजित करने और औद्योगिक परिवर्तन में भाग लेने का प्रयास करते हैं।

वहीं, सिंगापुर ओसिम ग्रुप ने अपनी एआई-संचालित वेलनेस चेयर लॉन्च की, जो सभी पांच इंद्रियों के लिए एक व्यापक अनुभव प्रदान करती है। ग्रुप के चाइना ब्रांड के प्रबंधन प्रमुख थ्साई यीफिंग ने कहा कि कंपनी चीनी उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य और अनुभव संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को ढालती है और उत्पाद डिजाइन में लगातार सुधार करती है, ताकि चीन की विकास गति के साथ तालमेल बनाए रख सके।

उधर, स्विस ट्रैवल रिटेल दिग्गज अवोल्टा में उत्तरी एशिया के लिए बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर छन च्युनशी ने कहा कि कंपनी विश्व स्तर पर 70 देशों में कार्यरत है, और इस बार उनमें से 12 देशों के उत्पाद लेकर आई है। उन्होंने कहा, "चीनी बाजार अधिक परिपक्व और विविध होता जा रहा है, जो हमें उत्पादों की व्यापक श्रृंखला और खरीदारी के बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।"

इसके अलावा, थाईलैंड के चारोएन पोकफैंड ग्रुप के चीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्वे त्सेंगयी ने कहा कि अगर सीपी ग्रुप चीन में नंबर एक बन जाता है, तो वह दुनिया में नंबर एक बन जाएगा। चीन का उपभोक्ता बाजार 1.4 अरब लोगों का है, और चीनी उपभोक्ताओं का जीवन स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा है। लोग बेहतर क्वालिटी की ज़िंदगी चाहते हैं, जिसमें विविधता, सुविधा, सुरक्षा, सेहत और किफ़ायती दाम शामिल हों। इस उपभोक्ता मांग में अपार संभावनाएं हैं।

फ्रांसीसी लॉरियल ग्रुप के ट्रैवल रिटेल एशिया पैसिफिक के महाप्रबंधक जीसस अबीया ने कहा कि लॉरियल ग्रुप चीनी बाजार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता रखता है, और यात्रा खुदरा क्षेत्र में, ग्रुप आने वाले वर्षों में हाईनान बाजार में निवेश करना जारी रखेगा। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शांगहाई और पेइचिंग हवाई अड्डों का नवीनीकरण हो रहा है, और नए खुदरा विक्रेता बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। यह लॉरियल ग्रुप के लिए प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्रों पर खुदरा अनुभव को बेहतर बनाने का एक शानदार अवसर है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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