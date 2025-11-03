चीनी उप राष्ट्रपति हानचंग ने कुवैत की यात्रा की

बीजिंग, 3 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी उप राष्ट्रपति हान चंग ने कुवैत के युवराज शेख सबाह अल खलेद अल-साबाह के निमंत्रण पर 1 से 2 नवंबर को कुवैत की औपचारिक यात्रा की।

कुवैत सिटी में उन्होंने क्रमशः अमीर शेख मिशअल अल-अहमद, युवराज शेख साबाह अल-खलेद और प्रधानमंत्री शेख अहमद अल-अब्दुलाह से भेंट की।

अमीर शेख मिशअल से भेंट के समय हानचंग ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ओर से स्नेहपूर्ण अभिवादन और शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि चीन हमेशा चीन-कुवैत मित्रता को संजोकर रखता है और दोनों देशों के संबंधों के विकास को बड़ा महत्व देता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय कमेटी के चौथे पूर्णाधिवेशन ने चौतरफा सुधार गहराने और उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार करने का स्पष्ट संदेश भेजा। यह चीन-कुवैत संबंध बढ़ाने के लिए अच्छे मौके लाएगा। उम्मीद है कि कुवैत खाड़ी सहयोग संघ के रोटेटिंग अध्यक्ष के नाते इसके लिए और सकारात्मक प्रभाव लाएगा।

शेख अमीर ने हानचंग से राष्ट्रपति शी को अभिवादन पहुंचाने को कहा। उन्होंने कहा कि कुवैत राष्ट्रपति शी द्वारा प्रस्तुत चार वैश्विक पहल की प्रशंसा और समर्थन करता है। कुवैत चीन के साथ बेल्ट एंड रोड का सह निर्माण करने, संबंधित द्विपक्षीय सहयोग दस्तावेज लागू करने और चीन-कुवैत संबंध अधिक ऊंचे स्तर पर बढ़ाने को तैयार है। कुवैत खाड़ी सहयोग संघ के देशों तथा अरब देशों और चीन का सहयोग नए स्तर पर बढ़ाने का उत्सुक है।

