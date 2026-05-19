चीनी उप प्रधानमंत्री और रूसी उप प्रधानमंत्री ने 10वें चीन-रूस एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भाग लिया

बीजिंग, 18 मई (आईएएनएस)। चीनी उप प्रधानमंत्री चांग कुओछिंग और रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी पेत्रोविच ट्रुत्नेव ने संयुक्त रूप से उत्तर चीन के हार्बिन शहर में आयोजित 10वें चीन-रूस एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

उन्होंने क्रमशः राष्ट्रपति शी चिनफिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बधाई पत्र पढ़े और भाषण दिए। 16 मई को, उन्होंने संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर चीन और सुदूर पूर्व रूस के बीच अंतर-सरकारी सहयोग समिति की छठी बैठक की अध्यक्षता की।

चांग कुओछिंग ने कहा कि एक्सपो पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग का बधाई पत्र चीन और रूस के बीच व्यावहारिक सहयोग के प्रति उनके उच्च महत्व को पूरी तरह से दर्शाता है। दोनों राष्ट्रपतियों के रणनीतिक मार्गदर्शन में, चीन और रूस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

चीन, दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा बनी महत्वपूर्ण सहमति के अनुरूप, रूस के साथ मिलकर चीन-रूस एक्सपो जैसे मंचों का अच्छा उपयोग कर चीन-रूस 'पूर्वोत्तर-सुदूर पूर्व' सहयोग तंत्र की भूमिका निभाकर पारस्परिक लाभ वाले विकास के लिए निरंतर अवसर बढ़ाने के लिए तत्पर है।

ट्रुत्नेव ने कहा कि रूस स्थानीय सहयोग की संभावनाओं को उजागर करने और द्विपक्षीय संबंधों के विकास में उपलब्धियों को समृद्ध करने के लिए समिति तंत्र का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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