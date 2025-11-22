अन्तरराष्ट्रीय

चीनी उप-प्रधानमंत्री ने चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार संबंधों के स्थिर विकास पर जोर दिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 22, 2025, 04:41 PM
चीनी उप-प्रधानमंत्री ने चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार संबंधों के स्थिर विकास पर जोर दिया

बीजिंग, 22 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने राजधानी पेइचिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अटलांटिक परिषद के कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टीफन हैडली से मुलाकात की।

इस अवसर पर हे लिफेंग ने कहा कि दक्षिण कोरिया के बुसान में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की सफल बैठक ने द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों के विकास के लिए दिशा निर्धारित की है।

उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच सहयोग का व्यापक दायरा और विस्तृत समान हित हैं, और आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग को चीन-अमेरिका संबंधों का स्थिरक और प्रणोदक बने रहना चाहिए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि अटलांटिक परिषद द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के स्थिर विकास को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, उन्होंने हैडली को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय कमेटी के चौथे पूर्णाधिवेशन के बारे में जानकारी दी।

उधर, हैडली ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की बैठक के परिणामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका-चीन संबंधों की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान और संवाद को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...