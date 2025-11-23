अन्तरराष्ट्रीय

चीन-ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच पहली रणनीतिक वार्ता दुशांबे में आयोजित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 23, 2025, 03:25 PM

बीजिंग, 23 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दुशांबे में ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन के साथ अपनी पहली रणनीतिक वार्ता की।

दोनों पक्षों ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा संपन्न आम सहमति के कार्यान्वयन, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गहरा करने, व्यापक सहमति बनाने और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच रणनीतिक वार्ता तंत्र की संयुक्त शुरुआत पर गहन संवाद किया।

वांग यी ने कहा कि चीन और ताजिकिस्तान अच्छे मित्र और साझेदार हैं। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और ताजिकिस्तानी राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के रणनीतिक मार्गदर्शन में, चीन-ताजिकिस्तान संबंध निरंतर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस वर्ष दो बार मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए नई व्यवस्थाएं बनाईं। चीन ताजिकिस्तान के साथ मिलकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा प्राप्त आम सहमति का पालन करने, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने और विकसित करने, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैत्री को जारी रखने, उच्च गुणवत्ता के साथ "बेल्ट एंड रोड" पहल का संयुक्त निर्माण करने और नए युग में चीन-ताजिकिस्तान व्यापक रणनीतिक सहयोग साझेदारी में नई प्रगति को बढ़ावा देने को तैयार है।

गौरतलब है कि 19 से 22 नवंबर तक, वांग यी ने किर्गिजस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के निमंत्रण पर तीनों देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ रणनीतिक वार्ता की और तीनों देशों के नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान किया। अपनी यात्रा के बाद, वांग यी ने चीनी मीडिया को एक साक्षात्कार दिया।

साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने मुझे तीनों देशों की राजनीतिक स्थितियों की स्थिरता का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने का अवसर दिया, जो क्रमिक रूप से तीव्र आर्थिक विकास और त्वरित औद्योगीकरण के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। इन तीनों देशों के मैत्रीपूर्ण पड़ोसी होने के नाते, हम इससे प्रसन्न हैं। अगले वर्ष चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होगी और चीन इस अवसर का लाभ उठाकर सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करेगा, सहयोग की विषयवस्तु को समृद्ध करेगा, सहयोग की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करेगा और मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग की संभावनाओं को उजागर करेगा और एक घनिष्ठ साझा भविष्य वाले चीन-मध्य एशिया समुदाय का निर्माण करेगा।

साक्षात्कार में एक चीन सिद्धांत की चर्चा में वांग यी ने कहा कि मैंने तीनों देशों के विदेश मंत्रियों को थाइवान मुद्दे पर चीन की सैद्धांतिक स्थिति से अवगत कराया और वर्तमान जापानी नेता के गलत शब्दों और कार्यों को उजागर किया, जो खुले तौर पर चीन के मूल हितों का उल्लंघन करते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...