चीन शीत्सांग विकास मंच न्यिंगची में आयोजित

बीजिंग, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन के शीत्सांग की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी समिति के प्रचार विभाग और न्यिंगची शहर की सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 2025 चीन शीत्सांग विकास मंच का आयोजन न्यिंगची में किया गया।

इस मंच में दुनिया भर के 44 देशों और क्षेत्रों से 400 अतिथियों ने भाग लिया, जिन्होंने अर्थव्यवस्था, व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, कृषि और पारिस्थितिकी जैसे क्षेत्रों में आदान-प्रदान को मजबूत करने और सहयोग को गहरा करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। यह मंच एक समाजवादी आधुनिक नए शीत्सांग के निर्माण में योगदान देगा तथा शीत्सांग और दुनिया के बीच संचार और आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।

इस वर्ष का मंच 'सुंदर शीत्सांग से मिलें, बर्फीले पठार के लिए एक नया अध्याय लिखें' विषय पर आधारित था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संचार, जनमत मार्गदर्शन, नए युग में शीत्सांग पर शासन करने की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति, शीत्सांग की छवि को आकार देना, विकास अवधारणाएं और व्यावहारिक मार्ग जैसे छह आयामों पर ध्यान केंद्रित किया।

मंच में उद्घाटन समारोह, मुख्य मंच और तीन विषयगत मंच, 'स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पठारीय विशेषता वाले व श्रेष्ठता वाले उद्योग का विकास', 'विश्व की छत की हरित मातृभूमि की रक्षा' और 'पठार पर नए युग में युवाओं का संघर्ष और उत्तरदायित्व' के साथ-साथ पहला शीत्सांग अंतर्राष्ट्रीय संचार सम्मेलन भी शामिल था। इन गतिविधियों का उद्देश्य विश्व के साथ संवाद के लिए एक उच्च आधार तैयार करना और संयुक्त रूप से बर्फीले पठार के विकास के लिए एक नया खाका तैयार करना था।

चीन शीत्सांग विकास मंच, जो 2007 से अब तक सात बार आयोजित हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए शीत्सांग को समझने और अवलोकन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। समृद्ध गतिविधियों के साथ 2025 चीन शीत्सांग विकास मंच 27 से 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/