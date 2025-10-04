चीनी शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित किया गया

बीजिंग, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। अबेई में चीन की 5वीं शांति सेना हेलीकॉप्टर टुकड़ी और लेबनान में चीन की 23वीं शांति सेना को संयुक्त राष्ट्र 'शांति पदक' से सम्मानित किया गया। ये चमकते पदक विश्व शांति बनाए रखने के लिए चीनी सेना की दृढ़ प्रतिबद्धता और एक प्रमुख देश के रूप में उनकी जिम्मेदारी के साक्षी हैं।

स्थानीय समयानुसार, 1 अक्टूबर की सुबह, अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल ने अबेई में 5वीं चीनी शांति सेना हेलीकॉप्टर टुकड़ी के सभी अधिकारियों और सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र 'शांति पदक' से सम्मानित किया और उन्हें पुरस्कार दिया।

पिछले वर्ष दिसंबर के अंत में अपनी तैनाती के बाद से, यह शांति सेना हेलीकॉप्टर टुकड़ी हवाई गश्त, चिकित्सा निकासी, यात्री और माल परिवहन, तथा परिचालन रसद सहायता जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार रही है।

अब तक इसने 1,980 से अधिक उड़ान घंटे पूरे कर लिए हैं, 9,000 से अधिक लोगों और 650 टन से अधिक माल का परिवहन किया है, तथा इसकी उड़ान दूरी 3,80,000 किलोमीटर से अधिक है।

दूसरी ओर, स्थानीय समयानुसार 1 अक्टूबर की दोपहर को लेबनान में 23वीं चीनी शांति सेना के 475 अधिकारियों और सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र 'शांति पदक' से सम्मानित किया गया।

पिछले वर्ष दिसंबर के मध्य में तैनात होने के बाद से, सैनिकों ने लगभग 2,000 मीटर अवरुद्ध सड़क खंडों को साफ किया है, 700 घन मीटर से अधिक विस्फोट मलबे का परिवहन किया है, 70,000 वर्ग मीटर से अधिक युद्धक्षेत्र क्षेत्रों को साफ किया है, 4,200 वर्ग मीटर से अधिक बारूदी सुरंगों को साफ किया है, 61 मानवीय सहायता अभियान चलाए हैं और कुल मिलाकर 3,300 से अधिक रोगियों का इलाज किया है, जिसके लिए स्थानीय सरकार और लोगों से सर्वसम्मति से प्रशंसा प्राप्त की है।

'शांति पदक' संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो मानव शांति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

