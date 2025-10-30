चीन शेनचो-21 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करेगा

बीजिंग, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन शुक्रवार को रात 11:44 बजे अपने शेनचो-21 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करने जा रहा है। इस मिशन में तीन अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे- चांग लू, वू फेई और चांग होंगचांग।

च्युछुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यक्रम के प्रवक्ता और चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय के व्यापक योजना ब्यूरो के निदेशक चांग चिंगपो ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गहन तैयारी और सुरक्षा मूल्यांकन के बाद इस मिशन को शुक्रवार की रात निर्धारित समय पर प्रक्षेपित करने का निर्णय लिया गया है। इस दल की कमान वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री चांग लू संभालेंगे।

प्रवक्ता के अनुसार, चांग लू इससे पहले शेनचो-15 मानवयुक्त मिशन में अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, जबकि वू फेई और चांग होंगचांग चीन के तीसरे बैच के अंतरिक्ष यात्री हैं, जो इस बार अपना पहला अंतरिक्ष मिशन पूरा करेंगे। यह कदम चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के सतत विस्तार और तकनीकी परिपक्वता को दर्शाता है।

वर्तमान में शेनचो-21 मिशन से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं। लॉन्ग मार्च-2एफ वाई21 वाहक रॉकेट, जो इस मिशन के लिए उपयोग किया जाएगा, में ईंधन भरने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। यह मिशन चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के अनुप्रयोग और विकास चरण का छठा मानवयुक्त मिशन है, और समग्र रूप से यह देश का 37वां मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा।

शेनचो-21 का मुख्य उद्देश्य शेनचो-20 चालक दल के साथ कक्षा में मुलाकात और स्थानांतरण कार्य संपन्न करना है। इसके बाद नया दल लगभग छह महीने तक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्य करेगा। इस अवधि में वे अंतरिक्ष विज्ञान और अनुप्रयोग प्रयोग, बाह्य यान गतिविधियां (ईवीए), कार्गो ट्रांसफर, अंतरिक्ष मलबे से सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, अतिरिक्त बाह्य पेलोड और उपकरणों की स्थापना व पुनर्प्राप्ति जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां करेंगे।

इसके अलावा, वे विज्ञान शिक्षा और सार्वजनिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियों में भी भाग लेंगे, जिससे जनता में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/