चीन-संयुक्त अरब अमीरात भुगतान सहयोग परियोजना की शुरुआत

Nov 21, 2025, 03:00 PM

बीजिंग, 21 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी जन बैंक से मिली खबर के अनुसार, हाल ही में चीन-संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भुगतान सहयोग परियोजना का शुभारंभ यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित एक समारोह में किया गया।

इसके साथ ही, दोनों देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम के आपसी जुड़ाव, 'यूनियनपे-जयवान' डुअल-ब्रांड कार्ड के पहले लेन-देन और यूएई के मल्टीलेटरल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज (जेआईएसआर) परियोजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ हो गया।

दोनों देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने 'चीन-यूएई क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट इंटरकनेक्टिविटी पर समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, दोनों पक्ष चीन और यूएई के बीच क्रॉस-बॉर्डर भुगतान सहयोग के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करेंगे।

इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ना है, ताकि दोनों देशों के व्यवसायों और व्यक्तियों को ऑनलाइन त्वरित क्रॉस-बॉर्डर फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल सके। इससे चीन-यूएई क्रॉस-बॉर्डर भुगतान की दक्षता और सेवा के स्तर में सुधार होगा और द्विपक्षीय व्यापार-आर्थिक गतिविधियों तथा लोगों के आवागमन को और अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

