चीन सरकार ने जारी किया दस्तावेज, 2035 तक पूरी हो जाएगी एक आधुनिक जन-शहर की अवधारणा

बीजिंग, 29 अगस्त (आईएएनएस)। हाल ही में "उच्च गुणवत्ता वाले शहरी विकास को बढ़ावा देने पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद की राय" जारी की गई।

राय में जोर दिया कि हमें नए युग के लिए चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर शी जिनफिंग के विचारों के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, शहरी कार्य पर महासचिव शी जिनफिंग के महत्वपूर्ण प्रदर्शनों को पूरी तरह से लागू करना चाहिए, केंद्रीय शहरी कार्य सम्मेलन की भावना को लागू करना चाहिए, ईमानदारी से लोगों के शहर की अवधारणा का अभ्यास करना चाहिए, शहरी संरचना अनुकूलन, गतिज ऊर्जा रूपांतरण, गुणवत्ता सुधार और हरित परिवर्तन को सख्ती से बढ़ावा देना चाहिए और चीनी विशेषता वाले शहरी आधुनिकीकरण के एक नए रास्ते पर चलना चाहिए।

'राय' में बताया गया कि शहरी विकास की अवधारणा को बदलना; शहरी विकास के तरीके को बदलना; शहरी विकास की प्रेरक शक्ति को बदलना; शहरी कार्य का फोकस बदलना और शहरी कार्य के तरीकों को बदलना आवश्यक है।

'राय' में आधुनिक शहरी प्रणाली को अनुकूलित करने, शहरी विकास के लिए नई गति को विकसित करने और मजबूत करने, उच्च गुणवत्ता वाली रहने की जगह बनाने, शहरी विकास के हरित और निम्न-कार्बन परिवर्तन को बढ़ावा देने, शहरी सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाने, शहरी संस्कृति की समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने, शहरी शासन क्षमताओं के स्तर में सुधार करने और संगठन और कार्यान्वयन को मजबूत करने के पहलुओं से आवश्यकताओं को भी सामने रखा गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

