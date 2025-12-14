अन्तरराष्ट्रीय

चीनी सिनेमा का उदय, बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन

Dec 14, 2025, 03:28 PM

बीजिंग, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। चीन राष्ट्रीय फिल्म प्रशासन ब्यूरो के मुताबिक, 13 दिसंबर के दोपहर तक, वर्ष 2025 चीन का कुल बॉक्स ऑफिस 50 अरब युआन से ज़्यादा हो गया, जिसमें पिछले साल की कुल बॉक्स ऑफिस की तुलना में 7.5 अरब युआन की वृद्धि हुई।

अब तक साल 2025 में पूरे चीन में 400 से अधिक फिल्में रिलीज हुई हैं। वर्ष 2025 जापानी आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध में जीत की 80वीं वर्षगांठ है। फिल्म "डेड टू राइट्स ", "731", "डोंगची बचाव ", "पहाड़ और नदियाँ गवाही दे रहे हैं " और "गेझी टाउन " आदि चीनी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स की तारीफ़ के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो जापानी आक्रमणकारियों के खिलाफ चीनी जनता के प्रतिरोध युद्ध को दिखाते हैं।

इसके अलावा, कई चीनी एनिमेटेड फिल्में, जो चीनी पारंपरिक संस्कृति के मूल और मौजूदा मूल्यों को दिखाती हैं, वर्ष 2025 की शुरुआत से ही फिल्म इतिहास के कई रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इनमें से फिल्म "नचा 2" 15.9 अरब युआन के साथ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बनी है। अब तक मिले 50 अरब युआन के वार्षिक बॉक्स ऑफिस में से, चीनी घरेलू फिल्मों का हिस्सा लगभग 82 प्रतिशत रहा, जो 40.9 अरब युआन तक पहुंचा है। चीन की घरेलू फिल्में कहानी और दृश्य प्रभाव प्रदर्शन दोनों में अंतर्राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी स्तर पर पहुंच गई हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

