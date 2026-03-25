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चीन-सिंगापुर संवाद आयोजित, एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 04:42 AM

बीजिंग, 24 मार्च (आईएएनएस)। 23 मार्च को सिंगापुर में चीन-सिंगापुर संवाद आयोजित किया गया। सिंगापुर विनिर्माण महासंघ (एसएमएफ) द्वारा 'चीन के विकास के एक नए अध्याय से सशक्त सिंगापुर के स्थानीय व्यवसाय' विषय के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा की।

अपने संबोधन में, सिंगापुर में चीन के राजदूत छाओ चोंगमिंग ने कहा कि जैसे-जैसे चीन एक स्मार्ट अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है, चीनी और सिंगापुर के उद्यमों के बीच सहयोग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि एआई के क्षेत्र में चीन और सिंगापुर के बीच सहयोग पहले ही शुरू हो चुका है।

तकनीकी अनुप्रयोगों के उदाहरण देते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चीनी कंपनियों द्वारा लॉन्च किए गए "डीपसीक" मॉडल ने कई सिंगापुर के उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया है, जबकि सिंगापुर के राष्ट्रीय-स्तर के बड़े भाषा मॉडल, "सी लॉयन" ने भी अलीबाबा क्लाउड के साथ साझेदारी की है। इस पृष्ठभूमि में, दोनों देशों के उद्यमों के बीच सहयोग के नए अवसर लगातार उभर रहे हैं।

इस बीच, सिंगापुर प्रेस होल्डिंग्स में चीनी भाषा मीडिया समूह की अध्यक्ष ली हुईलिंग ने कहा कि सिंगापुर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 के बजट में एआई विकास को बढ़ावा देने को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा, सिंगापुर का विनिर्माण क्षेत्र आम तौर पर चीन की बुद्धिमान विकास प्रक्रिया में भाग लेने के तरीकों की पहचान करने पर केंद्रित है।

उधर, एसएमएफ के अध्यक्ष लेनन टैन ने टिप्पणी की कि चीन का आर्थिक विकास मॉडल गहरे परिवर्तनों से गुजर रहा है, जिससे एआई, स्मार्ट विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर और चीन के बीच सहयोग के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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