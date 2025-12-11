अन्तरराष्ट्रीय

चीन-सिंगापुर 'सहयोग-2025' थल सेना संयुक्त प्रशिक्षण शुरू

Dec 11, 2025, 05:57 PM

बीजिंग, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। 10 दिसंबर को, चीन-सिंगापुर 'सहयोग-2025' थल सेना संयुक्त प्रशिक्षण का उद्घाटन समारोह सिंगापुर के जुरोंग में एक शिविर क्षेत्र में आयोजित हुआ।

इस बार का संयुक्त प्रशिक्षण संयुक्त शहरी आतंकवाद विरोधी अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका मकसद गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में चीन और सिंगापुर दोनों पक्षों की क्षमता को बढ़ाना है।

उद्घाटन समारोह में, चीन और सिंगापुर दोनों पक्षों के कमांडरों ने संयुक्त प्रशिक्षण की पूरी स्थिति और व्यवस्था के बारे में बताया और इस बार के संयुक्त प्रशिक्षण के शुरू होने की घोषणा की। यह सातवीं बार है, जब चीन और सिंगापुर की थल सेनाओं ने 'सहयोग' की श्रृंखला के तहत संयुक्त प्रशिक्षण किया है।

इस बार के संयुक्त प्रशिक्षण शुरू होने से पहले, दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण की तैयारी के लिए ब्रीफिंग और अग्नि अभ्यास को व्यवस्थित किया। इसके बाद, हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधि संयुक्त शहरी आतंकवाद विरोधी अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे संवाद और प्रशिक्षण में भाग लेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

