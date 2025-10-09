अन्तरराष्ट्रीय

चीनी राष्ट्रीय दिवस और मध्य-शरद उत्सव की छुट्टियों में 1.6 करोड़ से अधिक लोगों ने किया सफर

Oct 09, 2025, 05:22 PM
बीजिंग, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला कि वर्ष 2025 के राष्ट्रीय दिवस और मध्य-शरद उत्सव की छुट्टियों के दौरान देशभर में सीमा निरीक्षण एजेंसियों ने कुल 1 करोड़ 63 लाख 43 हजार चीनी और विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निकास को संभाला।

यह प्रतिदिन औसतन 20 लाख 43 हजार लोगों का आवागमन दर्शाता है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.5% की वृद्धि है। 4 अक्टूबर को एक दिन में प्रवेश और निकास की संख्या अपने उच्चतम स्तर 23 लाख 53 हजार तक पहुंच गई।

जारी आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 91 लाख 65 हजार मुख्यभूमि चीन के निवासी थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.6% अधिक है। वहीं, हांगकांग, मकाओ और ताइवान के 57 लाख 44 हजार निवासियों ने चीन में प्रवेश या निकास किया, जो 12.2% की वृद्धि को दर्शाता है।

विदेशी नागरिकों की संख्या 14 लाख 34 हजार रही, जो वर्ष 2024 की समान अवधि से 21.6% अधिक है। इस अवधि में कुल 7 लाख 51 हजार विदेशी नागरिकों ने चीन में प्रवेश किया, जिनमें से 5 लाख 35 हजार लोगों ने वीजा-मुक्त नीति का लाभ उठाया। यह आंकड़ा क्रमशः 19.8% और 46.8% की वृद्धि को इंगित करता है।

इसके अलावा, जहाजों, ट्रेनों और अन्य वाहनों सहित कुल 7 लाख 44 हजार परिवहन साधनों का निरीक्षण किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 11% अधिक है।

राष्ट्रीय दिवस और मध्य-शरद उत्सव की लंबी छुट्टियों के दौरान चीन के सभी बंदरगाहों पर प्रवेश और निकास की प्रक्रिया सुरक्षित, कुशल और सुव्यवस्थित रही।

चीनी राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन की एकीकृत तैनाती के अनुसार, देशभर की सीमा निरीक्षण एजेंसियों ने अग्रिम रूप से यात्री प्रवाह की स्थिति का आकलन कर उसे सार्वजनिक किया, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाएं समुचित रूप से बनाने और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले समय में यात्रा से बचने में मदद मिली।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

