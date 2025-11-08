चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन के क्वांगतोंग प्रांत का दौरा किया

बीजिंग, 8 नवंबर (आईएएनएस)। हाल ही में चीन के क्वांगतोंग प्रांत में अपने निरीक्षण दौरे पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने जोर देकर कहा कि क्वांगतोंग सुधार और खुलेपन का एक अग्रणी और प्रायोगिक क्षेत्र है।

क्वांगतोंग को 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन की भावना का गहन अध्ययन, प्रचार और कार्यान्वयन करना चाहिए, अगले पांच वर्षों के लक्ष्यों, कार्यों और उपायों की वैज्ञानिक योजना बनानी चाहिए, व्यापक रूप से गहन सुधार और खुलेपन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देना चाहिए, क्वांगतोंग-हांगकांग-मकाओ ग्रेटर बे एरिया के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए और सीपीसी के व्यापक और सख्त शासन को गहरा करना चाहिए, ताकि आधुनिकीकरण में लगातार नए परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

7 से 8 नवंबर तक, शी चिनफिंग, सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और क्वांगतोंग प्रांतीय सीपीसी समिति के सचिव हुआंग खुनमिंग और क्वांगतोंग प्रांत के गवर्नर मेंग फैनली के साथ निरीक्षण और अनुसंधान के लिए मेइजोउ और क्वांगचो का दौरा किया।

पोमेलो मेइजोउ का एक विशिष्ट कृषि उत्पाद है। आजकल कटाई का मौसम है, और पोमेलो के बाग फलों से लदे हुए हैं। शी चिनफिंग ने येनयांग कस्बे में नानफू गोल्डन पोमेलो बागान का दौरा किया। वहां उन्होंने बताया कि विशिष्ट ग्रामीण उद्योगों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक पुनरुद्धार को बढ़ावा देने का आधार है।

उन्होंने प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को मज़बूत करने, कृषि, संस्कृति और पर्यटन के एकीकरण को बढ़ावा देने, औद्योगिक श्रृंखला का निरंतर विस्तार करने, मूल्यवर्धन बढ़ाने और अधिक किसानों को अपनी आय बढ़ाने और समृद्ध बनने में मदद करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/