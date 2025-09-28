चीन-रूस ऊर्जा सहयोग समिति की 22वीं बैठक आयोजित

बीजिंग, 27 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्थाई कमेटी के सदस्य, उप प्रधानमंत्री तिंग श्वेश्यांग ने 26 सितंबर को पेईचिंग में रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के साथ चीन-रूस ऊर्जा सहयोग समिति की 22वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की।

तिंग श्वेश्यांग ने कहा कि ऊर्जा सहयोग चीन और रूस के बीच समान और आपसी लाभ वाले व्यावहारिक सहयोग का एक मॉडल है। चीन रूस के साथ मिलकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सहमति को आगे बढ़ाने, ऊर्जा सहयोग को उच्च स्तर तक ले जाने, तथा दोनों देशों यहां तक कि विश्व की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास की रक्षा में अधिक योगदान देने को तैयार है।

नोवाक ने कहा कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन में रूस-चीन ऊर्जा सहयोग ने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कीं। रूस चीन के साथ मिलकर रूस-चीन ऊर्जा सहयोग समिति की मार्गदर्शक और समन्वयकारी भूमिका को पूर्ण रूप से निभाने, दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने, स्थापित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने को तैयार है, ताकि रूस-चीन संबंधों के उच्च स्तरीय विकास को बेहतर ढंग से समर्थन दिया जा सके।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की, अगले चरण के सहयोग पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया और व्यापक सहमति पर पहुंचे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/