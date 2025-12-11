अन्तरराष्ट्रीय

चीनी-रूसी संयुक्त एयर पेट्रोल क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए, जापान कर रहा गुमराह: बीजिंग

Dec 11, 2025

बीजिंग, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। टोक्यो और बीजिंग के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच रूस-चीन की एयर पेट्रोलिंग देख जापानी रक्षा मंत्रालय ने रिएक्ट किया। कहा कि देर रात जापान ने देश भर में जॉइंट पेट्रोलिंग कर रही रूसी और चीनी एयर फोर्स पर नजर रखने के लिए जेट भेजे। टोक्यो के इस बयान पर चीन ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी है। वहीं, चीनी विदेश मंत्रालय ने जापान के रडार लॉक वाले बयान से भी किनारा करते हुए कहा कि टोक्यो ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगाया है।

ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने कहा, "चीन-रूस जॉइंट स्ट्रेटेजिक एयर पेट्रोल, जो मंगलवार को पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में किया गया था, सालाना सहयोग योजना का हिस्सा है। इसने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की रक्षा करने के प्रति दोनों पक्षों के पक्के इरादे और क्षमता को दिखाया है।"

उनसे जापान के दावे को लेकर जवाब मांगा गया था। जापान ने कहा था कि पेट्रोल से चिंता बढ़ी है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

जापानी मंत्रालय ने मंगलवार को दावा किया कि दो रूसी टीयू-95 न्यूक्लियर-कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने जापान सागर से पूर्वी चीन सागर की ओर उड़ान भरी ताकि दो चीनी एच-6 बॉम्बर्स से मिल सकें और प्रशांत महासागर में “लंबी दूरी की जॉइंट फ्लाइट” भरी।

वहीं, बुधवार को ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने भी चीनी लड़ाकू विमान के “रडार इल्यूमिनेशन” को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि चीन ने इस मामले पर गंभीरता से जवाब दिया है, और तथ्य बहुत साफ हैं। गुओ ने कहा कि जापानी पक्ष ने पहले दावा किया था कि उन्हें चीन से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला था, लेकिन अब वे मानते हैं कि उन्हें वास्तव में चीनी पक्ष से पहले से जानकारी मिली थी। बयान एक जैसे नहीं हैं; ये भटकाने वाले हैं।

गुओ ने कहा कि जापानी पक्ष ने अब तक यह बताने से इनकार कर दिया है कि पहले से नोटिफिकेशन मिलने के बावजूद, उसने चीन के एक्सरसाइज और ट्रेनिंग जोन में घुसने, गड़बड़ी पैदा करने के लिए करीब से जासूसी करने, तनाव के हालात बनाने और लगातार गलत इरादे से फाइटर जेट भेजने पर जोर क्यों दिया?

उन्होंने कहा, “क्या जापान जानबूझकर ध्यान भटकाने और इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? जापान को अब जो करना चाहिए, वह यह है कि वह चीन-जापान रिश्तों में मौजूदा मुश्किलों की जड़ का सामना करे, अपनी गलतियों पर गंभीरता से सोचे, और ताइवान के बारे में प्रधानमंत्री ताकाइची की गलत बातों को ईमानदारी से वापस ले।”

