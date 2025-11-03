चीन-रूस मानवीय सहयोग समिति की 26वीं बैठक आयोजित

बीजिंग, 2 नवंबर (आईएएनएस)। चीन-रूस मानवीय सहयोग समिति की 26वीं बैठक चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित हुई। चीनी स्टेट काउंसलर चेन यिछिन और रूसी उप-प्रधानमंत्री तात्याना गोलिकोवा ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की।

चेन यिछिन ने कहा कि वर्ष 2024 में चीन-रूस मानवीय सहयोग समिति की 25वीं बैठक के बाद से, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई महत्वपूर्ण सहमति को कुशलतापूर्वक लागू किया है। सांस्कृतिक सहयोग निरंतर बढ़ रहा है और सिलसिलेवार कार्यक्रमों का सफल आयोजन हुआ। दोनों देशों के लोगों ने इसकी प्रशंसा की। 'चीन-रूस सांस्कृतिक वर्ष' के ढांचे के तहत विभिन्न गतिविधियां शानदार और सफल रही हैं, जिससे दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया है।

चेन यिछिन ने कहा कि वर्ष 2026 चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। अगले पांच वर्ष चीन-रूस सांस्कृतिक सहयोग के लिए और अधिक नए अवसर प्रदान करेंगे। आशा है कि दोनों पक्ष राष्ट्रपतियों के रणनीतिक मार्गदर्शन में, चीन-रूस रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाएंगे और सहयोग की प्रभावशीलता को व्यापक रूप से बढ़ाएंगे, ताकि चीन-रूस संबंधों के विकास और पीढ़ी दर पीढ़ी मैत्री बढ़ाने में नए योगदान किया जा सके।

वहीं, तात्याना गोलिकोवा ने रूस-चीन सांस्कृतिक सहयोग तंत्र द्वारा प्राप्त सकारात्मक परिणामों की प्रशंसा की। उन्होंने व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने तथा रूस-चीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान में एक सुंदर नया अध्याय जोड़ने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की।

इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के दौरान साक्षी बने।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

