अन्तरराष्ट्रीय

चीनी रेलवे के जरिए लगातार चार दिन तक रोजाना 18 मिलियन से अधिक यात्रियों ने सफर किया

Oct 04, 2025, 05:06 PM

बीजिंग, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के अनुसार, 3 अक्टूबर को राष्ट्रीय रेलवे के जरिए 18.162 मिलियन यात्रियों ने सफर किया और 30 सितंबर से लगातार चार दिनों तक सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 18 मिलियन से अधिक रही है, और परिवहन सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित रहा है।

4 अक्टूबर को, मध्यम और छोटी दूरी के यात्री यातायात में वृद्धि के साथ, रेलवे यात्री यातायात उच्च स्तर पर बना रहा। इस दौरान चीनी राष्ट्रीय रेलवे द्वारा 18.2 मिलियन यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है और 903 यात्री ट्रेनें जोड़ने की योजना है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के यात्री परिवहन विभाग के प्रभारी व्यक्ति के अनुसार, इस वर्ष के चीनी राष्ट्रीय दिवस और मध्य शरद ऋतु समारोह की 8-दिवसीय छुट्टियों में पर्यटन, रिश्तेदारों से मिलने और छात्रों की यात्रा की जरूरतों के कारण, रेलवे यात्री प्रवाह की विशेषता कुल मात्रा में इजाफा हुआ है।

विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे विभाग छुट्टियों के दौरान यात्रियों के आवागमन पर बारीकी से निगरानी रखते हैं, रेलवे-स्थानीय समन्वय और सुरक्षा आश्वासन को मजबूत करते हैं, लोगों की सुविधा और लाभ के लिए उपायों को लागू करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुखद यात्रा का अनुभव मिले।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

