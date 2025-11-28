अन्तरराष्ट्रीय

चीनी रेलवे एक्सप्रेस 1.2 लाख बार फेरे लगा चुकी है

बीजिंग, 28 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय रेलवे ग्रुप कंपनी लि. के मुताबिक 28 नवंबर तक चीनी रेलवे एक्सप्रेस 1.2 लाख बार फेरे लगा चुकी है। इससे 4 खरब 90 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा माल का परिवहन किया गया है। चीनी रेलवे एक्सप्रेस के उच्च गुणवत्ता वाले विकास में नई प्रगति हुई है। इसके मूल्य को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है।

चीन में प्रति घंटे 120 कि.मी. की गति वाले चीनी रेलवे एक्सप्रेस की 94 लाइनें बनाई गई हैं, जो पश्चिम, मध्य और पूर्व समेत तीन चैनल से चलती हैं। चीनी रेलवे एक्सप्रेस आलाशानखो, होर्गास, एरेनहोट, मानचोली, स्वीफेनह और थोंगच्यांग समेत छह पोर्टों से चीन में प्रवेश और निकास करती है। वहीं, चीन के बाहर उत्तर, मध्य और दक्षिण समेत तीन लाइनों से गठित बहु-चैनल पैटर्न स्थापित हुआ।

अब तक चीनी रेलवे एक्सप्रेस द्वारा ले जाये जा रहे उत्पाद 53 क्षेत्रों के 50,000 से अधिक उत्पाद तक पहुंचे हैं। ऑटोमोबाइल व ऑटो पार्ट्स, मशीनरी व उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल जैसी उच्च मूल्य वर्धित वस्तुएं निर्यात के मुख्य स्रोत बन गई हैं।

बताया जाता है कि चीनी रेलवे एक्सप्रेस यूरोप के 26 देशों के 232 शहरों तक पहुंचती है और 11 एशियाई देशों के 100 से अधिक शहरों को जोड़ती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

