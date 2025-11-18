चीनी रक्षा मंत्रालय ने थाइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त की

बीजिंग, 18 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ज्यांग शियाओकांग ने 17 नवंबर को चीन के थाइवान क्षेत्र को अमेरिकी हथियारों की बिक्री के संबंध में संवाददाताओं के सवालों के जवाब दिए।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने थाइवान को लगभग 33 करोड़ डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दी है, जिसमें संबंधित विमान मॉडलों के लिए गैर-मानक विमान पुर्जे और रखरखाव सेवाएं शामिल हैं।

इसकी चर्चा में ज्यांग शियाओकांग ने कहा कि थाइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री एक-चीन सिद्धांत और तीन चीन-अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तियों का गंभीर उल्लंघन है, चीन के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप है, चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंचाता है, और 'थाइवान स्वतंत्रता' अलगाववादी ताकतों को गंभीर रूप से गलत संकेत देता है। हम इस पर अपना कड़ा असंतोष और दृढ़ विरोध व्यक्त करते हैं और अमेरिका के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है।

साथ ही ज्यांग शियाओकांग ने इस बात पर जोर दिया कि थाइवान स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए बल का प्रयोग केवल उलटा असर करेगा, और चीन को नियंत्रित करने के लिए थाइवान का उपयोग करना सफल नहीं होगा। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह थाइवान को हथियार देने के अपने घृणित कृत्य को तुरंत बंद करे तथा दोनों देशों और उनकी सेनाओं के बीच संबंधों के विकास को प्रभावित करने से बचे।

