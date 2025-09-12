चीनी रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से वीडियो कॉल पर वार्ता की

बीजिंग, 11 सितंबर (आईएएनएस)। पेइचिंग समयानुसार 9 सितंबर की शाम को, चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ एक वीडियो कॉल पर बात की।

डोंग जून ने कहा कि चीन और अमेरिका को खुला रवैया, संवाद व आदान-प्रदान बनाए रखना चाहिए। चीन एवं अमेरिका को समान सम्मान, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और स्थिर एवं सकारात्मक सैन्य-से-सैन्य संबंध की स्थापना करनी चाहिए। दोनों को एक-दूसरे के मूल हितों का सम्मान करना चाहिए। "बल के माध्यम से थाइवान की स्वतंत्रता का समर्थन" या "चीन को रोकने व बाधा लगाने के लिए थाइवान का उपयोग" करने के किसी भी प्रयास या हस्तक्षेप को विफल किया जाएगा।

कहा गया कि चीन दक्षिण चीन सागर में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन कुछ देशों द्वारा उल्लंघन व उकसावे और गैर-क्षेत्रीय देशों द्वारा जानबूझकर अशांति भड़काने का कड़ा विरोध करता है। चीन हमेशा स्वयं विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने वैध अधिकारों व हितों की दृढ़ता से रक्षा करता है। चीन पर नियंत्रण, उसे रोकना और उसमें हस्तक्षेप करना कभी भी कारगर नहीं होगा।

दोनों पक्षों ने साझा चिंता के अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।

(साभार – चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

