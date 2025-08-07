अन्तरराष्ट्रीय

चीनी राज्य परिषद ने 'निःशुल्क प्रीस्कूल शिक्षा को धीरे-धीरे लागू करने पर राय' जारी की

Aug 07, 2025, 05:23 AM

बीजिंग, 6 अगस्त (आईएएनएस)। हाल ही में, चीनी राज्य परिषद के जनरल कार्यालय ने पूर्व-स्कूली शिक्षा के लोकप्रियकरण, पहुंच, सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए 'नि:शुल्क प्रीस्कूल शिक्षा को धीरे-धीरे लागू करने पर राय' जारी की।

'राय' इस बात पर जोर देती है कि नए युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के दूसरे और तीसरे पूर्णाधिवेशन की भावना को पूरी तरह से लागू करना चाहिए, सीपीसी की शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करना चाहिए।

साथ ही लोगों की तत्काल जरूरतों और अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और सार्वभौमिक और सस्ती शिक्षा को मजबूत करने, लगातार और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने, सरकारी निवेश बढ़ाने और धन के उचित बंटवारे के सिद्धांतों के अनुसार धीरे-धीरे पूर्वस्कूली शिक्षा और देखभाल शुल्क में छूट देनी चाहिए।

वहीं, शिक्षा की लागत को प्रभावी ढंग से कम करना, बुनियादी सार्वजनिक शिक्षा सेवाओं के स्तर में सुधार करना और लोगों को संतुष्ट करने वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

'राय' में स्पष्ट किया गया है कि 2025 के शरद सेमेस्टर से, स्कूल शुरू होने से पहले के वर्ष में सरकारी किंडरगार्डन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बाल देखभाल और शिक्षा शुल्क माफ किए जाएंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

