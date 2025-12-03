अन्तरराष्ट्रीय

चीनी राज्य परिषद के थाईवान मामले कार्यालय ने जापान से गलत कथन वापस लेने का अनुरोध किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 03, 2025, 03:19 PM

बीजिंग, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के थाईवान मामले कार्यालय की प्रवक्ता चांग हान ने बुधवार को नियमित प्रेस वार्ता में संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि वर्तमान वर्ष चीनी जनता की जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ, थाईवान की वापसी की 80वीं वर्षगांठ और काहिरा घोषणा जारी करने की 82 वर्षगांठ है।

काहिरा घोषणा समेत श्रृंखलात्मक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की भारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्तर पर थाईवान पर चीन की प्रभुसत्ता की पुष्टि की, जो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अहम घटक है। उनके संबंधित नियमों का पालन करना जापान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कर्तव्य है, जिसे निभाना जरूरी है।

प्रवक्ता ने बल दिया कि जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची के थाईवान संबंधी गलत कथन ने चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया है और कथित थाईवानी स्वतंत्रता की विभाजन शक्ति को गलत संकेत भेजा है और थाईवान जलडमरूमध्य की शांति व स्थिरता को नुकसान पहुंचाया है। हम जापान से ऐतिहासिक अपराधों के बारे में गहन आत्म निरीक्षण कर गलत कथन वापस लेने और चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना बंद कर ठोस कार्रवाई कर एक चीन सिद्धांत तथा चीन के प्रति दिए गए राजनीतिक वादे का पालन करने का अनुरोध करते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...