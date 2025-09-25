अन्तरराष्ट्रीय

चीनी प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के बीच मुलाकात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 25, 2025, 12:35 PM

बीजिंग, 25 सितंबर (आईएएनएस)। 24 सितंबर को चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने न्यूयॉर्क में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन से मुलाकात की। इस दौरान ली छ्यांग ने चीन-यूरोपीय संघ संबंधों को और गहरा करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यूरोपीय संघ चीन के साथ मिलकर आपसी विश्वास बढ़ाएगा और ईमानदारी से काम करेगा।

ली छ्यांग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों पक्षों को अपने वादों का पालन करना चाहिए, मतभेदों को एक तरफ रखकर साझा हित के क्षेत्रों को खोजना चाहिए और मिलकर सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि यूरोपीय संघ अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा और आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दों का राजनीतिकरण या सुरक्षाकरण करने से बचेगा।

उधर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने इस बात पर सहमति जताई कि यूरोपीय संघ चीन के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ इस साल की चीन-यूरोपीय संघ नेताओं की बैठक में बनी आम सहमति को सक्रिय रूप से लागू करना चाहता है।

वॉन डेर लेन ने व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में नए सहयोग के परिणामों को हासिल करने और वैश्विक सतत विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने की इच्छा भी व्यक्त की।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससीसी

