चीनी प्रधानमंत्री ने सर्बियाई समकक्ष से मुलाकात की

बीजिंग, 5 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने 4 नवंबर को शांगहाई में 8वें चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात मेले में भाग लेने के लिए आए सर्बियाई प्रधानमंत्री ज़ुरो मैकट से मुलाकात की।
ली छ्यांग ने कहा कि चीन सर्बिया के साथ पारस्परिक सम्मान और विश्वास की भावना के मुताबिक एक-दूसरे के केंद्रीय हितों और महत्वपूर्ण चिंताओं का दृढ़ समर्थन कर उच्च गुणवत्ता से बेल्ट एंड रोड निर्माण के सहनिर्माण के ढांचे के तहत हंगरी-सर्बिया रेलवे आदि महत्वपूर्ण परियोजनाएं बढ़ाने और आर्थिक, व्यापारिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग गहराने को तैयार है ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ मिले। दोनों पक्षों को बहुपक्षीय समन्वय मजबूत कर वैश्विक शासन की मजबूती बढ़ानी चाहिए।
मैकट ने कहा कि चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना विभिन्न देशों का चीन के साथ सहयोग करने के लिए नया मौका लाएगी। सर्बिया चीन के साथ आर्थिक, व्यापारिक व सांस्कृतिक सहयोग गहराने और बहुपक्षीय समन्वय मजबूत कर समान विकास बढ़ाने की प्रतीक्षा करता है।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
--आईएएनएस
एबीएम/