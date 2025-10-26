अन्तरराष्ट्रीय

चीनी प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की यात्रा शुरू की

Oct 26, 2025, 05:34 AM

बीजिंग, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। सिंगापुर के प्रधान मंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग सिंगापुर की औपचारिक यात्रा के लिए शनिवार की सुबह चार्टर विमान से पेइचिंग से रवाना हो गए। स्थानीय समयानुसार शनिवार की दोपहर के बाद ली छ्यांग सिंगापुर पुहंचे।

हवाई अड्डे पर ली छ्यांग ने कहा कि चीन और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना के 35 वर्षों में दोनों देशों के संबंधों के विकास का अच्छा रुझान बना रहा है। दोनों पक्षों का परस्पर राजनीतिक विश्वास निरंतर गहरा रहा है, व्यावहारिक सहयोग में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं और लोगों के बीच आदान-प्रदान व आवाजाही घनिष्ठ हो रही है, जो पारस्परिक सीख, पारस्परिक लाभ और समान जीत की मिसाल बन गयी है।

ली छ्यांग ने कहा कि चीन सिंगापुर के साथ विकास रणनीतिक के जुड़ाव को मजबूत कर पारस्परिक लाभ वाले सहयोग का पूरा विस्तार करने और आधुनिकीकरण के रास्ते पर साथ-साथ चलने को तैयार है ताकि सच्चे बहुपक्षवाद की सुरक्षा करने और क्षेत्र का समान विकास बढ़ाने के लिए अधिक बड़ा योगदान दिया जाए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

