चीनी प्रधानमंत्री ने सीआईआईई उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया

Nov 06, 2025, 03:15 PM

बीजिंग, 6 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने शांगहाई में 8वें चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात मेले (सीआईआईई) और होंगछ्याओ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के उद्घाटन समारोह में भाग लेकर मुख्य भाषण दिया।

ली छ्यांग ने कहा कि सीआईआईई विश्व अर्थव्यवस्था का चीनी अर्थव्यवस्था से जुड़ने का महत्वपूर्ण पुल है। इस साल सीआईआईई में भाग लेने वाले उद्यमों की संख्या एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, जिसने चीन के विशाल बाजार की जीवंत शक्ति दिखाई है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा में ली छ्यांग ने तीन सूत्रीय विचार साझा किए। पहला, समानता और परस्पर लाभ पर कायम रहकर युक्तियुक्त समान हितों के आधार को मजबूत किया जाए। दूसरा, हमेशा नैतिकता पर कायम रहकर अंतरराष्ट्रीय न्याय और निष्पक्षता की सुरक्षा की जाए। तीसरा, शासन सुधार बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व व्यापारिक नियम व्यवस्था संपूर्ण बनाई जाए।

ली छ्यांग ने कहा कि चीन आर्थिक निर्माण से केंद्रित रहककर उच्च गुणवत्ता विकास बढ़ाएगा और उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार कर विश्व में अधिक स्थिरता व सकारात्मक ऊर्जा डालेगा।

155 देशों व क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की करीब 1,500 हस्तियों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

4 नवंबर की दोपहर के बाद ली छ्यांग ने वृहद बाजार शेयर कर चीन के प्रति निर्यात करो नामक श्रृंखलात्मक गतिविधियों की शुरुआती रस्म में भाग लिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

