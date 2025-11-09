चीनी प्रधानमंत्री ने अलेक्जेंड्रू मुंटेनू को मोल्डोवा का पीएम बनने पर बधाई दी

बीजिंग, 9 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने हाल ही में अलेक्जेंड्रू मुंटेनु को संदेश भेजकर उन्हें मोल्डोवा का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी।

ली छ्यांग ने चीन-मोल्डोवा संबंध के विकास का सकारात्मक मूल्यांकन किया।

उन्होंने कहा कि वे मुंटेनू के साथ समान कोशिश कर द्विपक्षीय संबंध गहराने और दोनों देशों के सहयोग के विषय निरंतर विस्तृत करने को तैयार हैं।

ध्यान रहे 1 नवंबर को मुंटेनू के नेतृत्व वाली मोल्डोवा की नई सरकार के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में पदग्रहण की शपथ ली।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

