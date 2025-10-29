चीनी प्रधानमंत्री ने 28वीं चीन-आसियान नेताओं की बैठक में भाग लिया

बीजिंग, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 28वीं चीन-आसियान नेताओं की बैठक में भाग लिया।

बैठक में ली छ्यांग ने कहा कि जैसा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अप्रैल में दक्षिण-पूर्व एशिया की अपनी यात्रा के दौरान कहा था, एकता में शक्ति है और केवल सहयोग से ही दोनों पक्षों को उभय जीत मिल सकती है। चीन और आसियान देशों को और अधिक मजबूती से एकजुट होकर खुद को मजबूत करना, अधिक तालमेल बनाना, बाहरी हस्तक्षेप को खत्म करना, आपसी निर्भरता और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए और आपसी साझाकरण और गहन सहयोग के माध्यम से स्थिर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।

उन्होंने आगे कहा कि चीन आसियान देशों के साथ विकास रणनीतियों के संरेखण को मजबूत करना, चीन-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना (2026-2030) को लागू करना और साझा भविष्य वाले घनिष्ठ चीन-आसियान समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है। सबसे पहले, हमें रणनीतिक आपसी विश्वास को मजबूत करने, रणनीतिक संचार को बढ़ाने और मतभेदों को उचित ढंग से संभालने की आवश्यकता है। दूसरा, हम हितों के एकीकरण को गहरा करेंगे। चीन-आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0 उन्नयन प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को एक अवसर के रूप में लेते हुए, हम व्यापार और निवेश के उदारीकरण और सुविधाकरण में तेजी लाएंगे और औद्योगिक एकीकरण व अंतर्संबंध को मजबूत करेंगे। तीसरा, हम भावनात्मक संबंधों को मजबूत करेंगे। हम इस वर्ष के "लोगों के बीच आदान-प्रदान वर्ष" के समापन समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन करेंगे, वर्ष 2026 को "चीन-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं वर्षगांठ का थीम वर्ष" घोषित करेंगे, चीन-आसियान पर्यटन मंत्रियों की बैठक और शिक्षा मंत्रियों की बैठक तंत्र की स्थापना में तेजी लाएंगे और प्रशासनिक अकादमियों व थिंक टैंकों के चीन-आसियान सहकारी नेटवर्क का लाभ उठाएंगे।

वहीं, बैठक में उपस्थित आसियान देशों के नेताओं ने कहा कि आसियान-चीन संबंध निरंतर गहन रूप से विकसित हो रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में फलदायी परिणाम सामने आए हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता को व्यापक लाभ मिला है और यह क्षेत्र में आपसी सम्मान, आपसी लाभ और उभय जीत सहयोग का आदर्श बन गया है। आसियान देश चीन के साथ रणनीतिक संचार को मजबूत करना चाहता है, राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहता है, चीन-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना (2026-2030) और चीन-आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0 उन्नयन प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम करना चाहता है, अर्थव्यवस्था व व्यापार, कनेक्टिविटी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित विकास, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना चाहता है, और साथ ही, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने तथा आसियान-चीन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को उच्च स्तर तक बढ़ावा देने के इच्छुक हैं।

बताया गया कि बैठक से पहले, ली छ्यांग और वर्तमान आसियान अध्यक्ष देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने संयुक्त रूप से चीन-आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0 उन्नयन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/