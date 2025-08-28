चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने सेवा व्यापार के गुणवत्ता विकास पर जोर दिया

बीजिंग, 27 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद ने सेवा व्यापार के सृजनात्मक विकास को गति देकर विदेश व्यापार विकास का नया इंजन तैयार करने पर 15वां थीम अध्ययन सत्र आयोजित किया।

चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने अध्ययन सत्र की अध्यक्षता में बल दिया कि हमें ठोस कदम उठाकर सेवा व्यापार के गुणवत्ता विकास को बढ़ाना चाहिए ताकि व्यापार शक्ति और अधिक ऊंचे स्तर वाली खुली अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए अधिक शक्तिशाली समर्थन प्रदान किया जाए।

इस सत्र पर अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और अर्थव्यवस्था विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चाओ चुंगश्ये ने व्याख्यान किया।

ली छ्यांग ने व्याख्यान और विचारों का आदान-प्रदान सुनने के बाद कहा कि सेवा व्यापार का सृजनात्मक विकास विदेश व्यापार का नया इंजन तैयार करने और व्यापार शक्ति निर्माण में तेजी लाने का अहम कदम है। इधर कुछ साल चीन के सेवा व्यापार का तेज विकास हुआ और उसका आकार विश्व में अग्रसर है, लेकिन कई पहलुओं में चीन और विश्व के बीच खाई मौजूद है। बाहरी वातावरण के परिवर्तन और घरेलू व्यावसायिक ढांचे के समायोजन से हमें सेवा व्यापार के सृजनात्मक विकास को अधिक महत्वपूर्ण स्थान पर रखना चाहिए।

ली छ्यांग ने बल दिया कि हमें सक्रियता से श्रेष्ठ सेवा के आयात का विस्तार कर उच्च स्तरीय खुलेपन से सेवा उद्योग के गुणवत्ता विकास को बढ़ाना चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व व्यापारिक मापदंड के अनुकूलन को मजबूत कर सीमा पार सेवा व्यापार की नकारात्मक सूची और कम कर व्यवस्थित रूप से बाजार प्रवेश का विस्तार करना चाहिए। इसके साथ हमें अपना अपेक्षाकृत लाभ उठाकर सेवा निर्यात की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति की उन्नति पर जोर लगाना चाहिए। वीजा मुक्त नीति और मजबूत कर अधिकाधिक विदेशी लोगों को चीन में यात्रा करने और उपभोग करने के लिए आकर्षित किया जाना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/