अन्तरराष्ट्रीय

चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने स्थान विशेष आधुनिक व्यावसायिक व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 06:42 PM

बीजिंग, 17 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने 15 से 16 सितंबर तक पश्चिमी चीन के कानसु और छिंगहाई प्रांत का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता विकास और उच्च स्तरीय संरक्षण को तालमेल से बढ़ाकर स्थान विशेष और लाभ होने वाली आधुनिक व्यावसायिक व्यवस्था के निर्माण में तेजी लाने पर बल दिया।

कानसु प्रांत की राजधानी ल्यानचो में एक हाई-टेक कंपनी और औद्योगिक पार्क के दौरे में ली छ्यांग ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर कड़ी नजर रखकर अनुसंधान और विकास में उद्यमों और वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थाओं का निवेश बढ़ाने का समर्थन, प्रतिभा प्रोत्साहन व्यवस्था का सृजन और केंद्रीय तकनीकों की क्षमता को मजबूत करना चाहिए। स्थानीय पर्यावरण संरक्षण के निरीक्षण में ली छ्यांग ने हरित आधार निरंतर मजबूत करने की मांग की।

छिंगहाई प्रांत की राजधानी शीनिंग में ली छ्यांग ने कहा कि छिंगहाई प्रांत के पास पारिस्थितिकी संरक्षण की बड़ी जिम्मेदारी है, इसके साथ स्वच्छ ऊर्जा और हरित कंप्यूटिंग शक्ति के विकास का स्पष्ट लाभ भी है। हमें हरित विकास पर अटल रहना और कंप्यूटिंग मंच के निर्माण तथा स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को अच्छी तरह जोड़ना चाहिए।

निरीक्षण में ली छ्यांग ने उम्मीद जतायी कि दोनों प्रांत हरित विकास और पश्चिमी चीन के विकास में अधिक विकास प्राप्त करेंगे और देश के समग्र विकास के लिए अधिक योगदान देंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...