चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने अमेरिकी मित्र समूहों से बातचीत की

Sep 27, 2025, 05:14 AM

बीजिंग, 26 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी मित्र समूहों के साथ बातचीत की। इस चर्चा में अमेरिका-चीन व्यापार परिषद, अमेरिका-चीन संबंध राष्ट्रीय समिति, अमेरिकन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स, विदेश संबंध परिषद के प्रतिनिधि, विद्वान और व्यापारिक नेता भी शामिल हुए।

ली छ्यांग ने कहा कि दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के तौर पर चीन और अमेरिका को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखना चाहिए और आपसी लाभ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि दोनों देशों की बाज़ार और औद्योगिक संरचनाएं एक-दूसरे के पूरक हैं, जिससे उनके आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को मज़बूत करने से न सिर्फ़ दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि चीन के पास स्वस्थ आर्थिक विकास को बनाए रखने का आत्मविश्वास और क्षमता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों सहित दुनिया भर की कंपनियों के लिए और अधिक अवसर पैदा होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि बाहरी माहौल में बदलाव के बावजूद, चीन विदेशी निवेश वाले उद्यमों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

वहीं, अमेरिकी प्रतिभागियों ने चीन की आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के संबंधों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश उच्च-स्तरीय बातचीत जारी रखेंगे, आपसी सहयोग बढ़ाएंगे और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

अमेरिकी व्यापार समुदाय ने चीन के आर्थिक विकास की संभावनाओं पर भरोसा जताया और कहा कि वे चीन में निवेश का विस्तार जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे दोनों देशों के बीच सहयोग और आपसी समझ बढ़ाने में एक पुल का काम करेंगे।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

