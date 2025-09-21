अन्तरराष्ट्रीय

चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में भाग लेंगे

Sep 21, 2025, 02:47 AM

बीजिंग, 20 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने 19 सितंबर को घोषणा की कि चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग 22 से 26 सितंबर तक 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे।

इस दौरान, प्रधानमंत्री ली छ्यांग चीन द्वारा आयोजित वैश्विक विकास पहल पर उच्च-स्तरीय बैठक जैसे कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा संबंधित देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे।

लिन च्येन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजनीतिक सहमति बनाने, एकजुटता और सहयोग को मजबूत करने और आम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। चीन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का मजबूत समर्थन करता है।

लिन च्येन के अनुसार प्रधानमंत्री ली छ्यांग बहुपक्षीय व द्विपक्षीय गतिविधियों में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, प्रमुख वैश्विक मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र के कार्य पर चीन के विचारों का व्यापक परिचय देंगे तथा घरेलू व विदेशी नीतियों और वैश्विक शासन पहल जैसे चीन की प्रमुख अवधारणाओं और प्रस्तावों की गहन व्याख्या करेंगे।

चीन इस यात्रा के अवसर पर सभी पक्षों के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की मूल आकांक्षाओं की समीक्षा करना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करना, नए युग में संयुक्त राष्ट्र को अपना अधिकार और जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा विश्व शांति बनाए रखने, विकास को बढ़ावा देने और मानव जाति के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में अधिक भूमिका निभाना चाहता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

