चीनी प्रतिनिधि ने गाजा में वास्तविक और स्थायी युद्धविराम की अपील की

बीजिंग, 22 मई (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू थ्सोंग ने 21 मई को इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर सुरक्षा परिषद की खुली बैठक को संबोधित करते हुए सभी पक्षों से गाजा युद्धविराम समझौते का पूर्णतः पालन करने और गाजा में वास्तविक और स्थायी युद्धविराम हासिल करने का आह्वान किया।

फू थ्सोंग ने कहा कि यद्यपि पिछले अक्टूबर में हुए गाजा युद्धविराम समझौते से स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है, फिर भी लड़ाई और पीड़ा का पूर्ण अंत एक लंबा और कठिन सफर है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को व्यापक सहमति बनानी होगी और अधिक सक्रिय प्रयास करने होंगे। युद्धविराम समझौते के बाद से इजरायल लगभग प्रतिदिन बमबारी और हमले कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 870 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चीन सभी पक्षों, विशेष रूप से इजरायल से, युद्धविराम समझौते का पूर्णतः पालन करने और गाजा में वास्तविक और स्थायी युद्धविराम हासिल करने का आह्वान करता है। युद्धविराम समझौते के गारंटर देशों और अन्य प्रभावशाली पक्षों को युद्धविराम बनाए रखने के लिए अधिक सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

फू थ्सोंग ने बताया कि गाजा में मानवीय स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां पीने के पानी, चिकित्सा सामग्री और ईंधन जैसी बुनियादी जरूरतों की लगातार कमी है और बड़ी संख्या में लोग बेघर हैं। गाजा में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इजरायल को कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में अपने अंतरराष्ट्रीय मानवीय दायित्वों को पूरा करना चाहिए, मानवीय आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध हटाने चाहिए और गाजा में तत्काल आवश्यक दवाओं, ईंधन और आश्रय सुविधाओं को प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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