चीनी पीएम ली छ्यांग ने साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस से भेंट की

बीजिंग, 26 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने स्थानीय समयानुसार 25 सितंबर को न्यूयार्क में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस से मुलाकात की।

ली छ्यांग ने कहा कि चीन और साइप्रस की मित्रता का लंबा इतिहास है। चीन साइप्रस के साथ परंपरागत मित्रता का प्रचार कर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान मजबूत करने और पारस्परिक सम्मान व विश्वास, खुलेपन व सहयोग पर कायम रहकर द्विपक्षीय संबंधों को निरंतर नयी मंजिल पर बढ़ाने को तैयार है।

दोनों पक्षों को विकास रणनीति को जोड़कर व्यापार, जहाजरानी, स्वच्छ ऊर्जा और संस्कृति के सहयोग को बढ़ाना चाहिए। चीन साइप्रस के साथ बहुपक्षीय समन्वय मजबूत करना चाहता है और साइप्रस का सक्रियता से वैश्विक शासन पहल में भाग लेने का स्वागत करता है।

क्रिस्टोडोलिडेस ने कहा कि साइप्रस एक चीन नीति का पालन करता है और चीन के साथ उच्च स्तरीय आवाजाही मजबूत करने, विभिन्न क्षेत्रों का आदान-प्रदान व सहयोग गहराने और बहुपक्षीय समन्वय मजबूत करने की प्रतीक्षा करता है। साइप्रस ईयू और चीन के बीच वार्ता व सहयोग बढ़ाने को तैयार है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

