चीन और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने वार्ता की

बीजिंग, 18 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 17 सितंबर को पेइचिंग में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता की।

वांग यी ने कहा कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने फोन पर बात कर चीन-दक्षिण कोरिया रणनीतिक सहयोग साझेदारी को अधिक ऊंचे स्तर पर बढ़ाने के बारे में अहम समानता संपन्न की है।

दोनों पक्षों को कूटनीतिक संबंध की स्थापना की प्रारंभिक आकांक्षा का पालन कर पड़ोसियों की मित्रता और पारस्परिक लाभ व साझी जीत के लक्ष्य पर कायम रहकर सच्चे मायने में रणनीतिक साझेदार होना चाहिए। चीन और दक्षिण कोरिया को मिलकर व्यापार संरक्षण का विरोध करना चाहिए।

चो ह्यून ने कहा कि दक्षिण कोरिया चीन के साथ दोनों राष्ट्राध्यक्षों की अहम समानता को अच्छी तरह लागू करने को तैयार है और ग्योंगजू में आयोजित होने वाले एपेक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के मौके का लाभ उठाकर उच्च स्तरीय आवाजाही घनिष्ठ बनाएगा, आर्थिक, व्यापारिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग गहराएगा और दक्षिण कोरिया-चीन तथा दक्षिण कोरिया-चीन-जापान मुक्त व्यापार संधि की वार्ता को गति देगा।

