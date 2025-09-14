अन्तरराष्ट्रीय

चीन और स्विट्जरलैंड के नेताओं ने एक दूसरे को बधाई संदेश भेजा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 14, 2025, 06:38 PM

बीजिंग, 14 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और स्विस परिसंघ की अध्यक्ष करिन केलर-सटर ने 14 सितंबर को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजा।

इस मौके पर शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और स्विट्जरलैंड विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और विकास के विभिन्न चरणों वाले देशों के बीच मित्रवत सहयोग के मॉडल हैं। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद पिछले 75 सालों में दोनों पक्षों ने "समानता, नवाचार और समान जीत" की चीन-स्विट्जरलैंड सहयोग भावना का विकास किया। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक उपलब्धियां मिलीं। इससे दोनों देशों के लोगों की भलाई बढ़ाई गई। चीन और स्विट्जरलैंड ने बहुपक्षवाद और मुक्त व्यापार की रक्षा में सक्रिय योगदान किया।

शी चिनफिंग ने कहा कि मैं चीन-स्विट्जरलैंड संबंधों के विकास पर बड़ा ध्यान देता हूं। मैं अध्यक्ष केलर-सटर के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का फायदा उठाकर आर्थिक, व्यापारिक व वित्तीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाना चाहता हूं, ताकि चीन-स्विट्जरलैंड नवाचार रणनीतिक साझेदारी नए स्तर तक पहुंच सके और समान व व्यवस्थित विश्व बहुध्रुवीकरण और समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण बढ़ाने में नया योगदान दिया जा सके।

वहीं, केलर-सटर ने कहा कि पिछले 75 सालों में स्विट्जरलैंड और चीन ने संचार व संवाद, पारस्परिक सम्मान और व्यावहारिक सहयोग का पालन किया। दोनों पक्षों ने विविध और मजबूत साझेदारी स्थापित की। वर्ष 2014 में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में दोनों देशों ने नवाचार रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। ये सब स्विट्जरलैंड-चीनी सम्बंधों में मील के पत्थर हैं। इससे जाहिर है कि दोनों पक्षों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भविष्य में स्विट्जरलैंड चीन के साथ आदान-प्रदान और सहयोग निरंतर मजबूत करना चाहता है, ताकि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता बढ़ सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...