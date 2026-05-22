अन्तरराष्ट्रीय

चीन और रूस ने मैत्रीपूर्ण सहयोग पर संयुक्त घोषणा जारी की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

बीजिंग, 21 मई (आईएएनएस)। चीन और रूस ने 20 मई को सर्वांगीण रणनीतिक समंव्य और मजबूत कर अच्छे पड़ोसियों के मैत्रीपूर्ण सहयोग पर संयुक्त घोषणा जारी की।

इस घोषणा में कहा गया कि दोनों पक्ष राष्ट्राध्यक्षों की कूटनीति के नेतृत्व में चौतरफा तौर पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच संपन्न अहम समानताएं लागू कर उच्च स्तरीय आवाजाही घनिष्ठ बनाए रखेंगे और सरकारों, विधान सभाओं तथा पार्टियों के बीच आदान-प्रदान की प्रणालियों के कुशल और सुगम संचालन को सुनिश्चित करेंगे।

दोनों पक्ष दोनो सेनाओं की परंपरागत मित्रता मजबूत कर सैन्य क्षेत्रों का पारस्परिक विश्वास बढाएंगे, सहयोग तंत्र सुधार कर संयुक्त अभ्यास और संयुक्त समुद्री तथा हवाई गश्ती का विस्तार करेंगे, द्विपक्षीय व बहुपक्षीय ढांचे के तहत समन्वय प्रगाढ़ करेंगे और मिलकर विभिन्न खतरों व चुनौतियों का निपटारा करेंगे और वैश्विक व क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता की रक्षा करेंगे।

दोनों पक्षों ने इधर कुछ साल द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक सहयोग का उच्च मूल्यांकन किया। दोनों पक्ष सम्बंधित नीतियों के संवाद को मजबूत कर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग मजबूत कर नए वृद्धि बिंदुओं की खोज करेंगे, वस्तु व सेवा व्यापार की उन्नति बढ़ाएंगे और द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक साझेदारी के स्वतंत्र विकास के अधिकार को डटकर सुरक्षित करेंगे।

इस घोषणा में दोनों पक्षों ने दोहराया कि वे प्रभुत्ववाद, एकतरफावाद और विश्व के बल-राजनीति में लौटने का डटकर विरोध करते हैं और यूएन की प्रतिष्ठा तथा अंतरराष्ट्रीय मामले में केंद्रीय भूमिका की डटकर सुरक्षा करते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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